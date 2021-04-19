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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Ryan Donk kararı!

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Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Ryan Donk kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Ryan Donk ve Sivassporlu Hakan Arslan'ın ikişer maçlık cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Demir Grup Sivas Spor Kulübü’nün futbolcusu Hakan Arslan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk’un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Son dakika: Tahkim Kurulundan Ryan Donk kararı

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