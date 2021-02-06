Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Dorukhan Toköz kararı!

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili PFDK’nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/621 – K.2020-2021/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Dorukhan Toköz’ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile erteleme talebinin reddine karar verilmiştir.

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