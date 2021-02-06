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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Dorukhan Toköz kararı!

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Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Dorukhan Toköz kararı!
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TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili PFDK’nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/621 – K.2020-2021/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Dorukhan Toköz’ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile erteleme talebinin reddine karar verilmiştir.

Son Dakika: Tahkim Kurulundan Dorukhan Toköz kararı

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