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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Abdullah Avcı kararı! İşte tazminat tutarı...

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Son Dakika: Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Abdullah Avcı kararı! İşte tazminat tutarı...

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat tutarının 17 milyon 130 bin TL olarak düzeltilerek onandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat tutarının 17 milyon 130 bin TL olarak düzeltilerek onandığını resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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