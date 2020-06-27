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Haber Giriş: 27.06.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için kararı açıkladı

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Son Dakika | Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için kararı açıkladı
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TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, idareciler Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan için yapılan itirazla ilgili kararını verdi.

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, idareciler Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan için yapılan itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesindeki duyuru şöyle;

"TFF Tahkim Kurulu 27 Haziran 2020 günlü (24) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2020/135- K.2020/ 138

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."

 

Son Dakika | Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için kararı açıkladı

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