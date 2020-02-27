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GeriFutbol Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti.
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 18:22,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti.

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Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti.
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı ile ilgili yaptığı yeni başvuruyu, "usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından oy birliğiliyle" reddettiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15:00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaşın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti.

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