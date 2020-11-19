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GeriFutbol Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı!
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı!

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Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı!
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersan Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.

Son Dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kaleci Ersin Destanoğlunun cezasını onadı

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