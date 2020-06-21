Son Dakika | Tahir Karapınar: 'Takımın üstünde ölü toprağı var'

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Tahir Karapınar'ın açıklamaları;

İlk yarı iyi oynadık. 3-4 kaçırdığımız pozisyon var. 2. yarı hücumdayken kaptırdığımız bir top var. Oradan gol yedik. Bütün hafta konuştuk ama bu yaptığımız bireysel hatalar bizi etkiliyor. Mağlup olduk. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Yapabileceğimiz şu anda bir şey yok. Artık önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapıp kendimizi taraftarlarımıza affettirmeye çalışacağız

Şanssızlık da yaşadık. İkinci Mehmet'in ilk yarıda Ozan'ın pozisyonu var. Golleri atabilsek farklı şeyler konuşurduk. Bir şekilde ölü toprağı var takımın üstünde. Çok kötü oynamadık. Yaratıcılık ve oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılar var. Takım elinden geldiği kadar mücadele ediyor. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur

Çok fazla değişiklik yapmadık. Deniz ve Ferdi'yi verimli olmayınca değiştirmek istiyorduk. Ferdi'nin orta yapmasını istiyorduk. Deniz'i şut attığı için düşünüyorduk. Garry ile ilgili öyle bir düşüncemiz yoktu. Pozisyon icabı kaldı. Oyuncu bölgesinde etkili olamıyorsa farklı bölgelerde de denemek gerekebilir. Bilhassa sol taraftaki oyuncuları etkili geliyordu. Onları kapattığımızı düşünüyorum. Ama biz bireysel bir hata ile gol yedik ve çıkaramadık.