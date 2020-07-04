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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2020 - 23:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Tahir Karapınar: 'Ferdi, Fenerbahçe'nin geleceği olacak'

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Son Dakika | Tahir Karapınar: 'Ferdi, Fenerbahçe'nin geleceği olacak'
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'Golü yedikten sonra bocaladık'

Göztepe'nin golünden sonra sorunlar yaşadıklarını dile getiren Karapınar, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik ama inanılmaz sıcak bir hava var. İki takım da çok mücadele etti. Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık. Sonuçta kazandık, mutluyuz." dedi.

'Fenerbahçe'nin geleceği olacak'

Tahir Karapınar sözlerini, "Ferdi Kadıoğlu çok iyi oynadı, sonra Murat Sağlam'ı aldık. Birkaç genç daha oynatabilirdik ama olmadı çünkü kazanmamız gerekiyordu. Ferdi Kadıoğlu ile birebir ilgileniyoruz, şut atmasını istedik ve o da yaptı. İnşallah Fenerbahçe'nin geleceği olacak" ifadeleriyle tamamladı.

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