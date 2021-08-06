Son dakika: Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı! Tarihe geçti, 100. kez...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçında Taha Akgül ile Moğol Lkhagvagerel Munkhtur karşı karşıya geldi.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Taha Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

GÜREŞTE 66. MADALYA

Tokyo 2020'de güreşte alınan madalyalarla bu branşta Türk güreşçilerin olimpiyatlarda kazandığı madalya sayısı 66'ya çıktı.

Türk güreşi olimpiyat oyunlarında 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya elde etti.

KARATECİ ALİ SOFUOĞLU DA BRONZ KAZANDI

Milli karateci Ali Sofuoğlu, Tokyo 2020 erkekler katada Güney Koreli rakibi Heejun Park'ı yenerek bronz madalya kazandı.

ALİ SOFUOĞLU, TARİHİMİZİN 100. MADALYASINI KAZANDI

Ali Sofuoğlu'nun madalyası, olimpiyat tarihimizin 100. madalyası olarak tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ile karateci Ali Sofuoğlu'nun bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 100'e çıktı.



Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 13 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede kumite disiplininde Eray Şamdan ile gümüş, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 98'e taşındı.

Oyunların 14. gününde ise serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül, karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu bronz madalya elde etti.

Taha'nın derecesiyle sayı 99 olurken birkaç saniye sonra Ali'nin elde ettiği bronz, Türkiye'nin madalya sayısı "dalya"ya ulaştı.

Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 9'a ulaştı.

KATADA İLK MADALYA

Ali Sofuoğlu, katada ülkemizin ilk madalyasını kazandı. Ali Sofuoğlu'nun madalyası, olimpiyat tarihimizin 100. madalyası olarak tarihe geçti.

ALİ SOFUOĞLU'NUN İLK SÖZLERİ;

100. madalyayı kazandığım için çok mutluyum. Ben buraya altın madalya almak için geldim. Finale çıkan rakibim son 20 maçtır kaybetmiyordu. Buraya onu yenmeye gelmiştim. O yüzden buruk bir sevincim var. Destekleyen herkese teşekkür ederim.

DAHA İYİLERİNİ YAPMAK İSTİYORUZ

İlk olimpiyatlarda madalya almamın mutluluğu var. Bu zor günlerde halen izliyorlar, bizi takip ediyorlar. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Biz daha iyilerini yapmak istiyoruz. Bunu hak ediyoruz.

OLİMPİYAT MADALYASI ALAN 9. BRANŞ

Karate, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren 9. branş oldu.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında elde etti.

Ay-yıldızlı sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk ve cimnastiğin ardından karate de ilk madalyasını aldı. Böylece Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren branş sayısı 9'a çıktı

BOKSTA 2 MADALYA GARANTİ

Türkiye, kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Henüz final maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı.