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GeriTokyo2020 Son dakika: Taha Akgül, Tokyo 2020'de bronz madalya maçına çıkacak
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taha Akgül, Tokyo 2020'de bronz madalya maçına çıkacak

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Son dakika: Taha Akgül, Tokyo 2020'de bronz madalya maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, repesaj maçını kazanarak bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

EVİN DEMİRHAN SON 16'DA YENİLDİ! REPESAJ...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde mindere çıkan milli güreşçi Evin Demirhan, son 16 turunda ABD'li rakibine mağlup oldu.

Evin Demirhan, Makuhari Messe'deki kadınlar 50 kilo karşılaşmasında Sarah Ann Hildebrant ile karşı karşıya geldi.

Atak bir oyun sergilemeye çalışan milli sporcu rakibinin karşılık vermesiyle ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı. Evin Demirhan, devrenin sonuna doğru sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından ikinci devre için mindere dönen milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz kaldı ve teknik üstünlükle mücadeleden mağlup ayrıldı.

Evin Demirhan, rakibinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

Son dakika: Taha Akgül, Tokyo 2020de bronz madalya maçına çıkacak

Son dakika: Taha Akgül, Tokyo 2020de bronz madalya maçına çıkacak

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