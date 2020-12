Son Dakika | Taburcu edilen Yılmaz Vural: Hayatta her şey yalan, 1 dakika çok önemli

Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden bugün taburcu edilen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, hastane çıkışınca basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Hastaneden taburcu olan Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği alakalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Başhekimimize teşekkür ediyorum.

Tüm hemşire ve doktor arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Futbolun içinde olan olmayan herkese ettikleri dualardan ötürü minnettarım." şeklinde konuştu.

YAŞADIĞINIZ HER ANIN KIYMETİNİ BİLİN

Yılmaz Vural duygu dolu konuşmasını "Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, her şey yalan. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin" sözleriyle bitirdi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Hastane başhakemi ise, "O süreçte bir başka tedavi sürecine başladık. Nefes darlığı hızlı ilerledi. Yoğun bakım ekibimizden yardım istedik. Onlar da gecikmeden Yılmaz ağabeyimizi entübe ettiler. 24 saat gözlem altında tutuldu. Normal soluğa geçme denemeleri yapıldı. Emin olalım diye Yılmaz hocamızı 36 saat daha yoğun bakımda konuk ettik. Lig maçlarını izledi. Katta takibini sağladık. Kan ve solunum değerleri iyiye gitti. Hastane kuralımız gereği tekerli sandalye geldi. Kısa süre içinde eskisi gibi olacaktır. " şeklinde konuştu.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...