Son Dakika: Szalai konuşulurken bir bomba daha! 175 milyonluk çılgınlık, Fenerbahçe... Transfer Haberleri

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Tatilinin bitmesinin ardından geçtiğimiz hafta Fenerbahçe kampına katılan ve sarı-lacivertlilerin dün Kasımpaşa'yla oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Szalai, gösterdiği başarılı performansla takdir toplamıştı.

Samandıra'da oynanan karşılaşmayı balkondan takip eden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, maçın devre arasında kulübeye inmiş ve performansı nedeniyle Szalai'yi tebrik etmişti. 23 yaşındaki stoper için İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Birmingham Live'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Bjorn Engels'in Royal Antwerp'e transfer olmasıyla savunma bölgesine transfer yapmak isteyen Aston Villa, hedefini Attila Szalai olarak belirledi.

15 MİLYON STERLİNDEN KAPI AÇILACAK

Tyrone Mings, Ezri Konsa ve Kortney Hause gibi stoperleri bulunan Premier Lig ekibi, alternatifleri artırmak için Szalai'yi gündemine alırken, Aston Villa'nın bu transfer için 15 milyon sterlin (Yaklaşık 175 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

PEREIRA GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Szalai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmak bile istemiyoruz" sözlerinin de yer aldığı haberde Vitor Pereira'nın Szalai'nin gidişini veto ettiği ve şampiyonluk yolunda takımın çok önemli bir parçası olacağını düşündüğü Macar stoperin takımda kalmasını istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğini belirten Szalai'nin Villa'nın teklifinden mutlu olduğu da kaydedildi.

PELKAS'A DA RUSLAR TALİP

Macar stoperle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, sarı-lacivertlilerin bir diğer genç yıldızı Dimitris Pelkas'a da Rus ekibi Rubin Kazan talip oldu.

Rus temsilcisi, Pelkas'ın bonservisi için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu bu rakamlara bırakmak istemiyor.

KADRODA 17 YABANCI BULUNUYOR

Szalai ve Pelkas gibi parlayan isimleri kadrosunda tutmak isteyen Fenerbahçe, buna karşın kadroda 17 yabancı bulunması nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalacak.

Attila Szalai'nin transfer durumu da kadrodaki diğer yabancı oyuncuların akıbetini belirleyecek.

EMRE BELÖZOĞLU DA ÖVMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin eski Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da geçtiğimiz sezon Szalai ve Pelkas'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Belözoğlu, "Szalai ve Pelkas'tan saha içi performans olarak çok hızlı geri dönüş aldık. Antrenmanlarda, sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi hareket ediyorlar. Aramıza en son Szalai katılmış olmasına rağmen takıma örnek olmuş durumda.