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Son dakika: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu! Newcastle United satıldı

#Muhammed Bin Selman#Suudi Arabistan#Newcastle United
Son dakika: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldı

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alma hayali sonunda gerçek oldu. 1,5 yıllık sancılı süreç mutlu sonla tamamlandı. Anlaşma resmi olarak açıklandı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 1,5 yıllık çetrefilli süreç sonucunda Newcastle United'ı satın aldı.

Prens Selman'ın başkanlık ettiği Suudi Arabistan Yatırım Fonu önderliğindeki bir konsorsiyum, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alma konusunda kulüp ve lig yönetimiyle anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Reuben ailesi ve Amanda Staveley'den oluşan konsorsiyum tarafından 350M €'ya satın alındığı resmen açıklandı.

14 YILLIK DÖNEM BİTİYOR! 352 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Yatırım Fonu, kulübün kontrolünü almak için Mike Ashley'e 352 milyon euro ödeyecek. Böylece Newcastle United'da 14 yıldır devam eden Mike Ashley dönemi sona erdi.

GEÇEN YIL SON ANDA ENGELLENMİŞTİ

Prens Selman ve Suudi Arabistan Yatırım sonu, 2020'nin ilk aylarında Newcastle United'ı almak için Mike Ashley ile yine 300 milyon pound karşılığında anlaşma sağlamış ancak Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olması sebebiyle lig yönetimi satışa engel olmuştu.

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VELİAHT PRENS'TEN BORIS JOHNSON'A: 'BU İŞİ ÇÖZ'

2020 yılında Newcastle United'ı satın alma hedefi suya düşen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın o dönem İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bazı mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Mektupların içeriğinde Veliaht Prens, Boris Johnson'ın devreye girerek Premier Lig kulüplerini satın alım işlemi konusunda ikna etmesini istediğini söylediği iddia edilmişti.

Son dakika: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldı

BORIS JOHNSON'DAN DANIŞMANINA TALİMAT

Suudi Arabistan ile ilişkileri bozmak istemeyen Boris Johnson, danışmanına talimat vererek konuyla ilgili araştırma yapmasını istemişti. Ancak satış işlemi, bütün çabalara rağmen Premier Lig yönetiminin kararlı duruşu sebebiyle gerçekleşmemişti.

KORSAN AĞINDA GERİ ADIM ATILDI

Spor yayıncılığında dünyanın en büyük korsan yayın ağına sahip olan Suudi Arabistan, Newcastle United'ı satın alabilmek için korsan yayın yatırımlarında büyük oranda küçülmeye gidecek.

SUUDİ ARABİSTAN DOĞRUDAN KARIŞAMAYACAK, KULÜBÜN YÖNETİMİ OLACAK

Anlaşmayla ilgili İngiliz basınına yansıyan haberlerde Suudi Arabistan yönetimi, Newcastle United'ın işlerine doğrudan karışamayacak. Kulübün başkanı ve yönetimi olacak ve ligle ilgili kararlara yalnızca bu yönetim görüş bildirebilecek.

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CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI HATİCE CENGİZ, PREMİER LİG KULÜPLERİNE MEKTUP YAZMIŞTI

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı olan Hatice Cengiz, 2020 yılındaki satın alma görüşmeleri sürerken Premier Lig kulüplerine bir mektup yazmış ve Muhammed bin Selman ve Suudi ARabistan yönetiminin Cemla Kaşıkçı cinayetinde azmettirici olduğunu ve bu satışa onay vermemelerini istemişti.

Son dakika: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldı

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜPLERİNDE BİRİ OLACAK

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Gerek kişisel serveti, gerekse Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin serveti sebebiyle veliaht prens Muhammed bin Selman, dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak görülüyor. bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun satın alacağı Newcastle United'a da büyük bir yatırım yapması bekleniyor. Bu yatırımla birlikte Newcastle United'ın birkaç yıl içerisinde dünyanın en zengin kulüplerinden biri olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Newcastle United, şu anda 7 haftası geride kalan Premier Lig'de 3 puanla 19. sırada yer alıyor.

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#Muhammed Bin Selman#Suudi Arabistan#Newcastle United