MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika | Survivor Aycan Yanaç'ın yanına Azeri sağ bek! ALGSpor'da transfer...
GeriFutbol Son dakika | Survivor Aycan Yanaç'ın yanına Azeri sağ bek! ALGSpor'da transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Son dakika | Survivor Aycan Yanaç'ın yanına Azeri sağ bek! ALGSpor'da transfer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Survivor Aycan Yanaç'ın yanına Azeri sağ bek! ALGSpor'da transfer...
Abone Olgoogle-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'nci Lig'inde mücadele eden Gaziantep ALGSpor Azerbaycanlı milli futbolcu Vusala Seyfaddinova'yı transfer etti. ALGSpor daha önce, geçtiğimiz yıl Survivor'da yarışan Aycan Yanaç'ı kadrosuna katmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'nci Lig'inde mücadele eden Gaziantep ALGSpor, Kasım ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık yapıyor.

Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Gaziantep ALGSpor, Azerbaycanlı Milli futbolcu sağ bek Vusala Seyfaddinova ile sözleşme imzaladı.

Son dakika | Survivor Aycan Yanaçın yanına Azeri sağ bek ALGSporda transfer...

Rusya ekiplerinden Riyazan Vdv kulübünden transfer edilen Vusala Seyfaddinova, Gaziantep'e gelerek kulüp başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşmenin ardından kendisini ALGSpor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir oyun ortaya koyan Azeri oyuncu Seyfaddinova, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

 

Son dakika | Survivor Aycan Yanaçın yanına Azeri sağ bek ALGSporda transfer...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle