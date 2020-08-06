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Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor transfer açıkladı!

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Son Dakika | Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor transfer açıkladı!
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Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, son olarak Bordeaux'da oynayan Gabonlu forvet Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux’da oynayan Gabon’lu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır.Erzurum kampımıza katılan Aaron Salem Boupendza, kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı.Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense’de kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu aynı zamanda Gabon Milli Takımı’nda görev yapıyor. Hatayspor’umuza ve oyuncumuza hayırlı olsun.

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