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Son dakika: Süper Lig'i kasıp kavuran Kasımpaşalı Muleka'ya Avrupa devi talip oldu!

#Jackson Muleka#Kasımpaşa#Lyon
Son dakika: Süper Ligi kasıp kavuran Kasımpaşalı Mulekaya Avrupa devi talip oldu

Kasımpaşa formasıyla olağanüstü bir gol performansı sergileyen Jackson Muleka'nın transferi için Fransa'nın dev ekibi devreye girdi.

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Devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en etkili hücum oyuncularından olan Jackson Muleka, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye başladı.

Kasımpaşa'da forma giydiği 11 Süper Lig maçında 12 gol atan Jackson Muleka, takım arkadaşlarına da 3 gol attırdı. Böylece 10 maçlık Kasımpaşa kariyerinde 15 gole doğrudan etki etmiş oldu.

Başarılı futbolcunun menajerliğini yapan Jean- Willy Ngoma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'deki büyük kulüplerin Muleka'yı takip ettiğini söyledi ve "Türkiye'deki büyük kulüpler onu takip ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Ortadoğu ülkelerinden de ilgi var ama şu anda en önemli şey Jackson'ın eğlenmeye devam etmesi" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZTEPE MAÇINDAN BU YANA TAKİP EDİYORLAR

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Yaşanan gelişmelerin ardından Muleka'yla ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Footmercato'da yer alan habere göre; Kasımpaşa'nın 50 bin euro kiralama bedeli ve 150 bin euro maaşla kiraladığı Jackson Muleka'yı istemesi halinde 3 milyon euro bonservisle transfer etme opsiyonu bulunuyor. Lyon, dikkat çeken performansı sonrası Muleka'ya bir gözlemci atadı ve Göztepe maçından bu yana her maçını takip etmeye başladı.

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Jackson Mulekanın menajerinden transfer açıklamasıJackson Muleka'nın menajerinden transfer açıklaması! Haberi görüntüle

11 lig maçında 12 gol atan ve her 66 dakikada bir fileleri havalandıran Jackson Muleka'yı Kasımpaşa'nın alacağı ve Lyon'un da transfer görüşmelerine kısa süre içerisinde başlayacağı vurgulandı.

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#Jackson Muleka#Kasımpaşa#Lyon

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