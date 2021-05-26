Son dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Altay oldu! Mustafa Denizli'yle tarih yazdılar

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Altınordu ile Altay, TFF 1. Lig play-off finalinde karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

Altay'a Süper Lig biletini getiren golü, 89. dakikada Marco Paixao kaydetti.

38 yıl sonra Altay'a teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, İzmir ekibinin 18 yıllık Süper Lig hasretine son vererek tarihi bir başarıya imza attı.

KUPAYI ALDILAR

Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay, kupasını aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu katıldı.

Kupayı, Bakan Kasapoğlu ile Başkan Bozgeyik, Altay kaptanı İbrahim Öztürk'e verdi.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, kupa töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarlarını selamladı ve sevincini paylaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Altınordulu Kahraman’ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Cihan karşı karşıya pozisyonda ayağıyla golü önledi.

22. dakikada İbrahim’in uzun pasında Altınordu ceza sahasına hareketlenen Kappel müsait pozisyonda seken topu son anda ıskaladı, kaleci Erhan meşin yuvarlağa sahip oldu.

25. dakikada Poko’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Erhan uzak direğe giden topu parmaklarının ucuyla çeldi.

45+1. dakikada Altınordu’nun sağdan kazandığı serbest vuruşta Metehan, Recep’le paslaşarak sağdan ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Yusuf Yalçın’ın kafa vuruşunda top kaleye gitmedi, bu pozisyonda Yusuf rakibine faul yaptı.

İKİNCİ YARI

66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.

68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.

87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.

89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90 2 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya (Dk. 83 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 90 2 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Şeref Özcan), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Enis Destan)

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Dk. 46 Paixao), Thiam, Poko, Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 90 4 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 89 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kahraman Demirtaş (Altınordu), Dk. 48 Thiam (Altay)

MAÇTAN NOTLAR

İzmir ekipleri Altınordu ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off final maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.



Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off final maçını takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de izledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı.



ÇAKIR ÜST ÜSTE 3. PLAY-OFF FİNALİNDE



Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır, üst üste 3. kez play-off final müsabakasında düdük çaldı.

Çakır, 2018-2019'da Hatayspor ile Gaziantep, 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan final maçlarının ardından bu sezon da Altınordu-Altay karşılaşmasını yönetti.



ALTAY'DA GOL KRALI PAIXAO YEDEK



Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto 1. Lig gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao'yu yedek oturttu.

Ligde normal sezonda 22, play-off'larda da 2 gol atan Portekizli futbolcu, Altınordu karşısında maça yedek kulübesinde başladı.

Altay, mücadeleye Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Adrien Regattin, Ziya Alkurt, Andre Poko, Leandro Kappel 11'i ile çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin yedeklerinde Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Paixao, Kazımcan Karataş, Tolga Ünlü, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah ve Zeki Yıldırım yer aldı.

Mustafa Denizli, İstanbulspor ile yapılan play-off yarı final rövanş maçının ilk 11'inde yer alan 3 oyuncuya Altınordu karşılaşmasında görev vermedi. Erhan Çelenk kadroya alınmazken Tolga Ünlü ile Paixao yedekler arasında oturdu. Bu oyuncuların yerine Thiam, Ziya Alkurt ve Cebrail süre aldı.







ALTINORDU'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor ile oynanan play-off yarı final rövanş maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kırmızı-lacivertli takım, müsabakaya Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu ve Hüsamettin Yener 11'i ile başladı.

Altınordu'nun yedek kulübesinde Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Bura İnce, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan oturdu.

Hüseyin Eroğlu, son Samsunspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ufuk Budak'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Hüsamettin'i oynattı.



250'ŞER TARAFTAR TRİBÜNDE



Karşılaşmayı iki takımın 250'şer taraftarı tribünden izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250'şer davetli alındı.

Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden koronavirüs önlemleriyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunuldu.