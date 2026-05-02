×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Trendyol 1. Lig#Süper Lig#Amed SK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 18:07

Trendyol 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan maçlarla sona erdi ve şampiyon Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu. Deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'un evinde Pendikspor'la yenişmemesi üzerine ikili averajla Süper Lig'e yükseldi.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig’de normal sezon bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Tüm karşılaşmalar saat 16.00’da başlarken, şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un ardından bu sevinci yaşayan ikinci takım da belli oldu.

AMEDSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK deplasmanına konuk oldu.

Maçın henüz 6. dakikasında 1-0 geriye düşen Amedspor, Hasan Ali Kaldırım ve Diagne'nin golleriyle 2-1 öne geçti. 45+4. dakikada Diagne topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk devre 2-2 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ise iki takımın karşılıklı golleri geldi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Sahadan 1 puanla ayrılan Diyarbakır temsilcisi, Esenler Erokspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Haberin Devamı

Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretine de son vermiş oldu.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

ESENLER EROKSPOR FIRSAT TEPTİ 

Kazansa dahi Amedspor'un puan kaybını bekleyecek olan Esenler Erokspor ise Pendikspor'u evinde ağırladı.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla lig aşamasını 74 puanla tamamlayan İstanbul ekibi, Süper Lig için fırsat tepti. Erokspor, play-off oynayacak.

PLAY-OFF TURU DA BELLİ OLDU

Normal sezonun tamamlanmasıyla play-off oynayacak ekipler de belli oldu.

Esenler Erokspor, Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü, sezonu ilk 7'de tamamlayarak Süper Lig için play-off turu oynayacak takımlar oldu.

Haberin Devamı

İşte 1. Lig'de günün sonuçları;

Bandırmaspor 1-0 Sivasspor

Bodrum FK 0-2 Sarıyer

Çorum FK 1-1 Erzurum FK

Esenler Erokspor 1-1 Pendikspor

Iğdır FK 3-3 Amed SK

Ümraniyespor 1-4 Keçiörengücü

Haberle ilgili daha fazlası:
