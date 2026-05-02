Son dakika: Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

Trendyol 1. Lig’de normal sezon bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Tüm karşılaşmalar saat 16.00’da başlarken, şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un ardından bu sevinci yaşayan ikinci takım da belli oldu.

AMEDSPOR TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK deplasmanına konuk oldu.

Maçın henüz 6. dakikasında 1-0 geriye düşen Amedspor, Hasan Ali Kaldırım ve Diagne'nin golleriyle 2-1 öne geçti. 45+4. dakikada Diagne topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk devre 2-2 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ise iki takımın karşılıklı golleri geldi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Sahadan 1 puanla ayrılan Diyarbakır temsilcisi, Esenler Erokspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretine de son vermiş oldu.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

ESENLER EROKSPOR FIRSAT TEPTİ

Kazansa dahi Amedspor'un puan kaybını bekleyecek olan Esenler Erokspor ise Pendikspor'u evinde ağırladı.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla lig aşamasını 74 puanla tamamlayan İstanbul ekibi, Süper Lig için fırsat tepti. Erokspor, play-off oynayacak.

PLAY-OFF TURU DA BELLİ OLDU

Normal sezonun tamamlanmasıyla play-off oynayacak ekipler de belli oldu.

Esenler Erokspor, Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü, sezonu ilk 7'de tamamlayarak Süper Lig için play-off turu oynayacak takımlar oldu.

İşte 1. Lig'de günün sonuçları;

Bandırmaspor 1-0 Sivasspor

Bodrum FK 0-2 Sarıyer

Çorum FK 1-1 Erzurum FK

Esenler Erokspor 1-1 Pendikspor

Iğdır FK 3-3 Amed SK

Ümraniyespor 1-4 Keçiörengücü