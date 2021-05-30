Son Dakika: Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un transfer planı! Badou Ndiaye ve Balotelli...

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, transferde gaza bastı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen Adana ekibinden flaş bir hamle geldi. Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Badou Ndiaye'nin gelecek sezon Adana Demirspor'da forma giymesi bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde transferin sonuçlanacağı belirtiliyor.

MURAT SANCAK, BALOTELLİ'Yİ AÇIKLAMIŞTI

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin. Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın" şeklinde açıklama yapmıştı.

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