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Son Dakika: Süper Lig’e Nwakaeme damgası! Trabzonspor'u sırtlıyor...

#Nwakaeme#Trabzonspor#Süper Lig
Son Dakika: Süper Lig’e Nwakaeme damgası Trabzonsporu sırtlıyor...

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor’da hücum yükünü çeken isimlerden Anthony Nwakaeme, ligin 27’nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, istatistikleriyle de göz doldurdu.

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Comparisonator verilerine göre; 7 şut pası ile haftanın en iyisi olan Nijeryalı futbolcusu, 1.87 ile en fazla asist beklentisi yaratan oyuncu oldu.

67 pas ile en haftanın en iyi kanat oyuncusu performansını sergileyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu 67 başarılı pasla haftanın en iyisi olurken, ligde ise toplamda 710 başarılı pasla ligin en iyi 3 oyuncusundan biri konumunda. Haftayı da 6 anahtar pasla kapatan Nwakaeme 45 pasla da ligin lideri.

Ayrıca bordo mavili takımın oyuncusu 3’üncü bölgede 42 pas yaparak haftayı 1’incilikle kapatırken toplamda ise rakip ceza sahası çevresinde 296 pas yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Nwakaeme bu sezon 21 Süper Lig maçında 9 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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#Nwakaeme#Trabzonspor#Süper Lig

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