Son dakika: Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor ilki başardı

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 9 maç aynı anda başlarken Ankaragücü ve Ümraniyespor takımları aldıkları sonuçlarla bitime haftalar kala Süper Lig'e çıkan ilk 2 takım oldu.

Ankara'da oynanan maçta Yılport Samsunspor karşısında sahadan istediği puanla ayrılan MKE Ankaragücü, puanını 67 yaparak 1 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e adını yazdırdı.

2019-20 SEZONUNDA SÜPER LİG'DEN DÜŞMÜŞTÜ

1 sezon önce veda ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmenin sevincini yaşayan MKE Ankaragücü, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürmüştü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla üst lige çıkmıştı.

Haberin Devamı

ÜMRANİYESPOR TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

İstanbul'da oynanan müsabakada Balıkesirspor'u 4-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Ümraniyespor ise Bandırmaspor'un puan kaybetmesinin ardından tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı.

Aldığı 3 puanla puanını 66'ya çıkaran Ümraniyespor'un galibiyet gollerini 3. dakikada Yacine Bommou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Emre Gültekin, 37' De Valle kaydetti.

1938 yılında kurulan İstanbul ekibi Ümraniyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı.

Daha önceki yıllarda birçok kez Süper Lig'e yaklaşan ancak mutlu sona ulaşamayan Ümraniyespor, bu kez bir ilki başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Yusuf Emre’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yacine Bammou yakın mesafeden kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada sağ kanattan hızlı atak geliştiren Ümraniyespor’da Oğuz rakibini geçerek son çizgiden ceza sahası içine verdiği pasta Yacine Bammou’nun vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

Haberin Devamı

24. dakikada Kartal Kayra’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortaya kafayı vuran Yusuf Emre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

37. dakikada Vrsajevic’in sağ taraftan ceza sahası içine ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken top Del Valle’nin önünde kaldı. Del Valle’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada Yacine Bammou’dan pasını alan Kartal Kayra, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Yasin topu kornere çeldi.

47. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya Yusuf Emre’nin ceza yayı üzerinden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 4-0

65. dakikada Ali Doğan ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru giden sert şutta Berk Tosun yakın mesafeden son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi. 4-1

Haberin Devamı

85. dakikada Mustafa Karagöz’ün ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Yasin meşin yuvarlağı kornere çeldi.