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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de zirve alev alev! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

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Son Dakika: Süper Lig'de zirve alev alev! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasıyla zirvede Fenerbahçe ve Galatasaray iştahlandı. Lidere 3 puan kadar yaklaşan Fenerbahçe'nin BAY geçeceği bu hafta arası sarı kırmızılıların Trabzonspor sınavı büyük önem kazandı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Spor Arena - Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kalması sonrası zirve hattı iyice karıştı. Ankaragücü beraberliği sonrası Sivas'tan da üç puan çıkaramayan siyah beyazlılar buna rağmen ikinci sıradaki Fenerbahçe ile 3 puanlık fark ve averaj üstünlüğüne sahip.

Bu akşam Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan 65 puanlı Galatasaray ise Fenerbahçe ile puan farkını 1'e getirme amacında olacak. Fenerbahçe ise bu haftayı BAY geçiyor.

PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

Son Dakika: Süper Ligde zirve alev alev Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın kalan maçları


 

SÜPER LİG'DE ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI: Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor(D), Galatasaray(D), Fatih Karagümrük, Göztepe(D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI: Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor(D), BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü(D), Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor(D)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI: Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor(D), İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği(D), Beşiktaş, Yukatel Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

20.04.2021 Salı

16.00 Fatih Karagümrük 1-1 Göztepe
16.00 Kayserispor 2-2 Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor
19.00 Hatayspor 3-2 Antalyaspor
19.00 Sivasspor 0-0 Beşiktaş

21.04.2021 Çarşamba

16.00 B.B. Erzurumspor-Yeni Malatyaspor
16.00 Ankaragücü-Denizlispor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor

22.04.2021 Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep
19.00 Kasımpaşa-Başakşehir
Fenerbahçe (BAY)

Son Dakika: Süper Ligde zirve alev alev Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayın kalan maçları

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