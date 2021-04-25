Son Dakika: Süper Lig'de yasa dışı bahis iddiası! Kadro dışı kararı sonrası açıklama...

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in illegal bahis sitesinden Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı için yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi.

Gaziantep FK, bu iddialar üzerine BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'i almadı.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de üç futbolcunun kadro dışı bırakıldığını doğrularken ''Bize de bir takım duyumlar geldi, kadro dışı bırakıp savunma istedik..Savunmaları gelince karar vereceğiz'' dedi.

Bu iddialar sonrası Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulunurken şöyle konuştu;

''TOMBALA, TAVLA TURNUVALARI OYNAMAK İSTİYOR''

''Hayatım boyunca bahis gibi şeylerden uzak durdum. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Çevremde en iyi arkadaşım bile böyle iddia tarzı şeyleri söylemez çünkü benim karşı çıkacağımı bilir. Benim Emrullah adındaki arkadaşım evde bahis sitesine giriyor yani bu bildiğimiz o sitelerden değil. siteye girdiğinde tombala turnuvaları, tavla turnuvaları oluyor orada kendini eğlendirmek istiyor kendisi. Oradaki siteye giriyor sonra bunlar Emrullah'tan 10 bin tl para istiyor. Emrullah bana eğlenelim biraz diyor. Bende eğlen ne olacak diyorum. Kendisi de zaten bana dedi zaten kazanacağımız bir şey yok. Öyle zaman geçeyim falan dedi.

''ÇIK BU İŞE GİRME, PARANI İADE İSTE''

Arkadaşımda bana geliyor Günay bunların limiti varmış bana 10 bin TL destek olabilir misin. Bende istersen olurum diyorum. Sonra benim şahsi hesabımdan para gönderiyorum. Sonra ben kendi şahsi hesabımdan bahis sitesine para yatırıyorum. Ondan sonra bunlar benim ismi görünce dolandırma moduna giriyorlar ama ben o zamana kadar hiçbir şeyin farkında değilim. Arkadaşın numarasını arıyorlar ve o da benim numaramı veriyor. Bende Emrullah'a çık bu işe girme paranı iade iste dedim. Siteden sonra bir limit var o limiti doldurmanız lazım diyorlar.

''BUNLAR BİZİ DOLANDIRIYOR, İŞ BAŞKA YERLERE GİDİYOR''

Sonra para atıyorum, hesaba düşmüyor para. Emrullah'a mesaj atıyorlar bu para bize gelmedi ve bankanı ara teyit ettir diye. Bende bankayı arıyorum gece vakti. Onlar bankadan teyit işlemi sonrası oraya düşüyor. Çıkmak istedik ve çıkmak için bize 40 bin tl daha yollamanız lazım dediler. Sonra size geri ödememiz için 80 bin liraya tamamlamanız lazım diyorlar. Bende bu sırada Emrullah'a bunlar bizi dolandırıyor iş başka yerlere gidecek diyorum. Ve sonrasında en azından paramızı kurtaralım diyorum.

''OYNASAM DİK DURURUM''

Sonra benim paraya ilk 10 bin askıya alınınca 80 bin tl'ye tamamlamak istediler bana iade etmek için. Sonra Cenk'i aradım bu hesaba para gönderir misin dedim. O da hiç sormadan o hesaba parayı yolladı. Cenk ile Bilal'in işteki durumu bu. Benim suçum arkadaşa yardımcı olayım derken beni dolandırdılar. Sonra bu parayı yatırıyoruz toplam 80 bin. Ben ilk günden başkanımızla paylaştım. Bütün süreci beraber takip ettik. Bilal sen bunu yatır bana iade edecekler bende sana yarın veririm diyorum. Bilal'de 3 kere yatırıyor. Faiz var, vergi var, yeni güne girdiğimiz için bankanın limitleri değişti derken 190 bine tamamlıyoruz bunu. Bütün her şey elimde. Oynasam dik dururum. Benim üzüldüğüm nokta keşke ben olsam bu işin içinde. Bilal ve Cenk'te bu işin içine dahil olması.''

''NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDEBİLİRİM''

Enver Cenk Şahin ise ''Fenerbahçe maçından sonra ailemin yanına Kocaeli'ne gittim. Sahur yaparken Günay abi acil para istedi. Günay abi beni aradı, önce 20 bin, sonra 40 bin gönderdim. O ara dolandırıldığını ne o, ne biz biliyoruz. Bahis şikesi diye bir şey yok. Namusum ve şerefim üzerine yemin edebilirim. Böyle bir şey yok. Kadro dışı kalmamızın sebebi, maçta bu iddialar nedeniyle sıkıntı yaşamamak adına kulüp bizi korumak istedi. Yarın savcılığa da gideceğim.'' şeklinde konuştu.

''ABİMİZ, KAPTANIMIZ DİYEREK YATIRDIM''

Bilal Başacıkoğlu da ''O akşam PlayStation oynuyordum, sahuru bekliyordum. Günay abi beni aradı, acil olduğunu, para yatırmamı istedi. Günay abiyi tanıdığım için, abimiz, kaptanımız zaten, ben de 110 bin TL yatırdım.'' dedi.

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