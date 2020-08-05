Son Dakika | Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi depremi! Şampiyon, ön eleme oynayacak
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle birlikte Süper Lig'de şampiyonun, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama tehlikesi doğdu.
Süper Lig'de 2020-2021'i şampiyon bitiren takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkını kaybetti.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.
ESPN'in haberine göre sıralamada ilk 10'de yer alan ülkelerden birinin takımı Devler Ligi şampiyonu olursa, hak Süper Lig şampiyonuna geçecek.
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