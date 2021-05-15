Son dakika: Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde zafere ulaşan siyah beyazlılar, 16. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Son haftaya kadar Galatasaray ve Fenerbahçe ile nefes kesen bir zirve mücadelesi veren Kara Kartal, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

8 Mayıs'ta Türk Telekom'da oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren derbinin ardından siyah beyazlılara yönelik "Kuş avı" paylaşımında bulunan sarı kırmızılılara göndermede bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi de unutmadı.

Galatasaray’ın Twitter'dan "Kuş avı" notuyla paylaştığı videoya gönderme yapan siyah beyazlılar, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ" şeklinde tweet attı.

Tweette bir de videoya da yer veren siyah beyazlılar, kuş avı oyununda başarısız olan Fenerbahçe ve Galatasaray formalı iki kişiye yer verip "Şampiyon Beşiktaş" notunu düştü.

Bu paylaşım, sosyal medyada on binlerce beğeni alırken birçok siyah beyazlı taraftar mesajlarla kulübüne destek verdi.

Beşiktaş'tan şampiyonluk mesajı ve videosu... 👇



"Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ! #ŞampiyonSensin" pic.twitter.com/sje9XsvCBV — Spor Arena (@sporarena) May 15, 2021

Beşiktaş'ın şampiyonluk sonrası diğer paylaşımları ise şu şekilde:

"Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş Jimnastik Kulübü"

"SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ"



"Arifeler sizin, Bayramlar bizimdir"



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