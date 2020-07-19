Başakşehir 1-0 Kayserispor (Süper Lig'de şampiyon Başakşehir)

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşılaştı. Lider Başakşehir 19. dakikada Mahmut Tekdemir'in attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

Mücadelede önce 65. dakikada ardından da 84. dakikada elektrikler kesildi ve karşılaşma karanlığa gömüldü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir maçı 1-0 kazanarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra şampiyonluğa ulaşan 6. takım oldu.

BAŞAKŞEHİR 1 - 0 KAYSERİSPOR

19' Mahmut Tekdemir

DAKİKA 1: Elia'nın sol kanattan taşıdığı topa ceza alanı ön çizgisinde Demba Ba gelişine vurdu, savunmaya çarpan top daha sonra Başakşehirli oyunculardan auta çıktı.

DAKİKA 3: Başakşehir atağında Caicara sağ kanattan ortaladı, arka direğe açılan topu savunma kornere gönderdi.

DAKİKA 5: Clichy'nin soldan ortasında Crivelli ile hava topuna çıkan takım arkadaşıyla çarpışan kaleci Lung yerde kaldı. Lung tedavisinin ardından oyuna devam etti.

DAKİKA 13: Crivelli'nin pasında Elia dönerek vurdu, yerden giden top direğin hemen yanından auta çıktı.

DAKİKA 15: Kayserispor atağında Epureanu'nun büyük hatasında topu kapan Kravets'in vuruşu dışarı gitti.

DAKİKA 19: Ceza sahası ön çizgisinde Mahmut Tekdemir'in sol ayağıyla yaptığı vuruş Sapunaru'ya çarparak ağlara gitti ve Başakşehir maçta 1-0 öne geçti.

DAKİKA 22: Crivelli iki Kayserisporlu oyuncunun arasından çok iyi sıyrıldı ancak yerde kaldı. Avantaj sonrası Caicara'nın şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 25: Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan çevirdiği topa Caicara gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

DAKİKA 31: Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası kale alanı içinde oluşan karambolde Crivelli şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DAKİKA 37: Başakşehir atağında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sapunaru'nun eline çarptı. VAR incelemesi sonrası verilen penaltıyı Visca kaçırdı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

DAKİKA 54: Başakşehir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası seken topa sol çaprazdan Mahmut ve Demba Ba aynı anda hamle yaptı, Ba'nın vurduğu top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 60: Aleksic'in ortasında ön direkteki Epureanu'nun kale içine doğru çevirdiği topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

DAKİKA 65: Maçta elektrikler gitti ve karşılaşma karanlığa gömüldü. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte VAR odasıyla hakemler arasındaki bağlantının da koptuğu açıklandı. Ayrıca yayıncı kuruluşa ait naklen yayın arabasının da enerjisi gitti.

DAKİKA 66: 16 dakikalık beklemenin ardından elektrikler geldi ve maç, kaldığı dakikadan itibaren tekrar başladı.

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SÜPER LİG'DE EN ÇOK KİM ŞAMPİYON OLDU?

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor ve Başakşehir 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON GALATASARAY

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı. İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında 4-0 galip gelerek, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu. Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı şampiyonluk yolundaki önemli maçta, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertlileren geçen hafta 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde forma giyen Mehmet Topal ve Danijel Aleksic'i yedek kulübesine çeken Buruk, bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Eljero Elia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Elia ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya sürdü.

AZUBUIKE KADRODA YER ALMADI

Medipol Başakşehir'de Kayserispor karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Okechukwu Azubuike kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler ve Danijel Aleksic yer aldı.

DEV EKRANDA MAÇ İZLETİLDİ

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti. Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

KADINA ŞİDDETE TEPKİ

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.

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