Son Dakika: Süper Lig'de kritik akşam! Hem şampiyonluk yarışı hem de düşme hattı yanıyor...

Spor Arena - Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında bu akşam birbirinden kritik 3 karşılaşma oynanacak. Saat 16.00 ve 20.30'da başlayacak müsabakalar hem zirveyi hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Günün ilk seansında, 28 puanla ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor, 35 puanla 19. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Hes Kablo Kayserispor sahasında Yukatel Denizlispor'u mağlup etmesi durumunda puanını 38'e yükseltecek ve rahat bir nefes alacak. Yukatel Denizlispor ise sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 31 yapacak ancak son sıradan kurtulamayacak. Mağlubiyet ise her iki takım için de en kötü senaryo...

Düşme Hattında Puan Durumu



BB Erzurumspor, 37

Kayserispor, 35

Gençlerbirliği, 35

Denizlispor, 28





BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY HATA İSTEMİYOR

Günün son seansında ise 75 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken; Galatasaray ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Galatasaray ise sahasında hata yapmayarak lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren bir diğer takım olan Fenerbahçe ise 29 Nisan Perşembe akşamı Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

Şampiyonlar Yarışında Puan Durumu



Beşiktaş, 75

Fenerbahçe, 72

Galatasaray, 69







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