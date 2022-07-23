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Son Dakika: Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı!

#Süper Lig#Program#Trabzonspor
Son Dakika: Süper Ligde ilk iki haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 2022/23 sezonunun 1. ve 2. hafta programları açıklandı. Son şampiyon Trabzonspor, 5 Ağustos günü saat 19:15'te ligin yeni ekibi İstanbulspor ile sezonu açıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1inci ve 2nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTANIN PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

19.15 İstanbulspor - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor

SÜPER LİG’DE 2’NCİ HAFTANIN PROGRAMI

12 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Galatasaray - Giresunspor

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MAÇ TAKVİMİNDE AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLAR DİKKATE ALINDI

TFF, Süper Lig'de 1inci ve 2nci hafta maçlarının tarihlerini belirlerken Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, maç tarihlerini göz önünde bulundurdu. Buna göre, maç takvimi açıklanırken şu hususlara dikkat edildi;

- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile yapacağı 1inci hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.

- UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlamaları halinde 3üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor’un 1inci hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.

- Fenerbahçe’nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi durumunda 3üncü Ön Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1inci ve 2nci hafta programında değişiklikler yapılacaktır.

- 2 Ağustos’ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımların 2nci hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.

2 KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STAT DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ve ligin 2nci haftasındaki Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacakları stat ilerleyen günlerde ilan edilecek.

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Son Dakika: Süper Ligde ilk iki haftanın programı açıklandı

Son Dakika: Süper Ligde ilk iki haftanın programı açıklandı

 

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#Süper Lig#Program#Trabzonspor

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