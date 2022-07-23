Son Dakika: Süper Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1inci ve 2nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.



SÜPER LİG’DE İLK HAFTANIN PROGRAMI



5 Ağustos Cuma



19.15 İstanbulspor - Trabzonspor



21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor



6 Ağustos Cumartesi



19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK



21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor



7 Ağustos Pazar



19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor



19.15 Giresunspor - Adana Demirspor



21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray



8 Ağustos Pazartesi



19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa



21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor



SÜPER LİG’DE 2’NCİ HAFTANIN PROGRAMI



12 Ağustos Cuma



21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor



13 Ağustos Cumartesi



19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor



21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor



21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe



14 Ağustos Pazar



19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor



19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü



21.45 Alanyaspor - Beşiktaş



15 Ağustos Pazartesi



19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir



21.45 Galatasaray - Giresunspor

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MAÇ TAKVİMİNDE AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TAKIMLAR DİKKATE ALINDI



TFF, Süper Lig'de 1inci ve 2nci hafta maçlarının tarihlerini belirlerken Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, maç tarihlerini göz önünde bulundurdu. Buna göre, maç takvimi açıklanırken şu hususlara dikkat edildi;



- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile yapacağı 1inci hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.



- UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlamaları halinde 3üncü Ön Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor’un 1inci hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.



- Fenerbahçe’nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi durumunda 3üncü Ön Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1inci ve 2nci hafta programında değişiklikler yapılacaktır.



- 2 Ağustos’ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımların 2nci hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.



2 KARŞILAŞMANIN OYNANACAĞI STAT DAHA SONRA AÇIKLANACAK



Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak olan İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ve ligin 2nci haftasındaki Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacakları stat ilerleyen günlerde ilan edilecek.

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