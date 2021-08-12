Son dakika: Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İşte Süper Lig'de ilk hafta hakemleri
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor - Konyaspor: Fırat Aydınus
Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar