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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

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Son dakika: Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İşte Süper Lig'de ilk hafta hakemleri

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor - Konyaspor: Fırat Aydınus
Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

Son dakika: Süper Ligde ilk hafta hakemleri açıklandı

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