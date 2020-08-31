Son Dakika | Süper Lig'de ilk 4 hafta maç programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi...
TFF, Süper Lig'de ilk 4 haftanın maç programını açıkladı! 3. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 27 Eylül Pazar saat 19.00'da.
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı şu şekilde:
1. HAFTA
11 Eylül Cuma
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
12 Eylül Cumartesi
17.00 DG Sivasspor-Alanyaspor
17.00 Karagümrük-Yeni Malatya
20.00 Göztepe-Denizlispor
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK
13 Eylül Pazar
17.00 Ankaragücü-BB Erzurumspor
17.00 Kayserispor-Kasımpaşa
20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş
14 Eylül Pazar
20.00 Hatayspor-Başakşehir
2. HAFTA
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor
16.00 Denizlispor-Trabzonspor
19.00 Alanyaspor-Kayserispor
19.00 Beşiktaş-Antalyaspor
20 Eylül Pazar
13.30 BB Erzurumspor-Sivasspor
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK-Karagümrük
19.00 Başakşehir-Galatasaray
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Hatayspor
3. HAFTA
25 Eylül Cuma
20.00 Karagümrük-Başakşehir
26 Eylül Cumartesi
13.30 Kayserispor-BB Erzurumspor
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
27 Eylül Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor
16.00 Sivasspor-Ankaragücü
16.00 Konyaspor-Beşiktaş
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
28 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Denizlispor
4. HAFTA
2 Ekim Cuma
20.00 Ankaragücü-Kayserispor
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
3 Ekim Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
16.00 BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor
16.00 Başakşehir-Göztepe
19.00 Fenerbahçe-Karagümrük
4 Ekim Pazar
13.30 Denizlispor-Konyaspor
16.00 Alanyaspor-Hatayspor
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
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