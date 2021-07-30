Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı! İlk maç...

2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.



Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

İlk 3 haftanın programı şöyle;