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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı! İlk maç...

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Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı! İlk maç...

Son dakika haberi... Süper Lig'de ilk 3 haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de sezon, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

2021-2022 sezonu Süper Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Yeni sezon 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak. 

Programda stat bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

İlk 3 haftanın programı şöyle;

Son Dakika: Süper Ligde ilk 3 haftanın programı açıklandı İlk maç...

Son Dakika: Süper Ligde ilk 3 haftanın programı açıklandı İlk maç...

Son Dakika: Süper Ligde ilk 3 haftanın programı açıklandı İlk maç...

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