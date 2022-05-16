Son Dakika: Süper Lig'de ikincilik hesabı alev aldı! Şampiyonlar Ligi biletini kim alacak? Fenerbahçe için Mert Hakan Yandaş iddiası...

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Volkan Demirel'in takımı aldığı bu sonuçla birlikte İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

SON HAFTAYA KALDI

Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme hakkını garantileme şansını kaçırdı. Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Vavacars Fatih Karagümrük'ün puanı ise 57 oldu.

Son hafadaki ikincilik yarışına Fenerbahçe 70, Konyaspor 67 puanla girecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini alan takım son hafta belli olacak.

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FENERBAHÇE Mİ, KONYASPOR MU?

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken hem Fenerbahçe'nin hem de İttifak Holding Konyaspor'un ikincilik için matematiksel şansı devam ediyor. Ancak sarı lacivertli takım, büyük bir avantaja sahip.

Son haftaya girilirken ikinci Fenerbahçe ile üçüncü İttifak Holding Konyaspor arasında 3 puan fark bulunuyor. İkili averajda ise iki takım eşit durumda. Fenerbahçe, ligin son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında en az bir puan alması halinde İttifak Holding Konyaspor'un Beşiktaş maçına alacağı sonuca bakmaksızın lig ikincisi olacak.

Son hafta Fenerbahçe kaybeder, İttifak Holding Konyaspor kazanırsa lig ikincisini genel averaj belirleyecek. Şu anda Fenerbahçe'nin +30, İttifak Holding Konyaspor'un ise +21 averajı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor'un ikinci olması için son hafta Beşiktaş karşısında hem puan farkını hem de 9 averajlık farkı kapatması gerekiyor. Ligi ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

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SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI NE DURUMDA?

Süper Lig'de üçüncülük için iki takımın matematiksel şansı kaldı. Son hafta alınacak sonuçlara göre Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor'dan biri ikinci, diğeri ise üçüncü olacak. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'un üçüncülük şansı bulunmuyor. Ligi üçüncü bitirecek takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

SÜPER LİG'DE DÖRDÜNCÜLÜK HESAPLARI

Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılan son takım, sezonu dördüncü bitiren ekip olacak. Dördüncülük için iki takımın şansı bulunuyor. Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor'dan biri, dördüncü olarak Konferans Ligi bileti alacak. Beşinci olan takım ise Avrupa'ya gidemeyecek.

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Mevcut sıralamada Medipol Başakşehir 62 puanla dördüncü sırada bulunurken Alanyaspor ise 61 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir evinde şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor ise Vavacars Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Puan eşitliği durumunda dördüncüyü ikili averaj belirleyecek. İkili averajda üstün olan Aytemiz Alanyaspor puan eşitliği durumunda ligi dördüncü bitirecek.

KAÇ TAKIMIMIZ AVRUPA'YA GİDECEK?

Gelecek sezon Türkiye'den 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek. Birinci ve ikinci Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü ise Konferans Ligi'ne katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi bileti alacak.

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İSMAİL KARTAL: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ

Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk devre fazla istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyon bulduk. Bir gol atsak, kazanabilirdik. Rakibin 3 puan önündeyiz ve 9 gol averajdayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitireceğiz Allah'ın izniyle. Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı. Her şeye rağmen kazanmaya daha yakın yine bizdik. 1 puan aldık, bu da yeterli. Ligi ikinci bitireceğimizi düşünüyorum bizim için önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Buraya gelen herkese ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Elimizdeki kadro belli, bu kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bazen maç maçı tutmayabilir. Bazı şeyler sizin elinizde değil, sakatlar ve cezalılar var. Rakip tam kadro gelmiş, formda bir takım. Kazanmayı çok istesek de berabere kaldık. İsmail Kartal

UĞUR MELEKE: İYİ FUTBOL İYİ FUTBOLCUYLA OYNANIYOR

Futbolun en ilkel gerçeklerinden biri şudur: “İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır.” Planınız ne kadar stabil olursa olsun, şemanıza-organizasyonunuza ne kadar sadık kalırsanız kalın, bir noktada çok temel bir aksaklık devreye girebilir. Ve elinizi kolunuzu bağlayabilir. Ona da “kalite” diyebiliriz en basit haliyle. Dün Fenerbahçe’nin yaşadığı sorunu en az sözcükle böyle ifade edebiliriz bence.

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MERT VE CRESPO’YU ARADILAR

Evet, Fenerbahçe’nin son 3 ayda yavaş yavaş oturttuğu sağlam bir planı var. Tanımlanabilir bir oyun felsefesi var. Birkaç oyuncu değişse de genelde çizgilerinden şaşmadılar, planlarını uygulamayı başardılar yakın geçmişte. Ancak bence dünkü eksikleri kritikti. Kim, Mert Hakan ve Crespo’yu arıyorlar. Bu oyuncuların ikameleri onların işlerini yapamadılar tam anlamıyla. Fenerbahçe’nin dün en büyük problemi bağlantı oyunuydu. Birinci-ikinci ve ikinci-üçüncü bölge geçişlerinde önceki haftalardaki kadar akışkan değillerdi. Özellikle ilk 70 dakikada yavaşlardı. Ve tahmin edilebilir bir oyun oynadılar. Bu noktada hem Mert, hem de Crespo’nun eksikliklerini hissettiklerini düşünüyorum.

‘SAĞ BEK’ SAMUEL’DEN YOKSUNDU

Hatta şöyle iki tezim daha var: İrfan Can bu sezon sağ açıkta daha etkili. Orada topla buluşup merkeze penetre etmeyi daha çok seviyor. Mert sahada olduğunda da o özgürlüğü buluyor. Samuel de dün belki sahadaydı ama 70 dakika boyunca “sağ bek Samuel”den de yoksundu Fenerbahçe. Samuel sağ bek olarak ne kadar özel bir oyuncu olsa da açık rolü için aynı sözcükleri kullanmak zor. Acaba İsmail Kartal dün sahaya sağ bekte Samuel, sağ açıkta İrfan Can, santrfor arkasında da Valencia ile çıkmayı düşünemez miydi?

KARAGÜMRÜK ÇABUK VE AKILCI

Karagümrük çabuk oyuncularından kurulu bir takım. Geride organize duruyorlar, çıkarken Biglia’nın sihrine başvuruyorlar. Uzun oynadıklarında da hem Emre-Musa’nın hızları hem de Pesic’in kalitesi devreye girebiliyor. Dün önde de akılcı bir baskı yaptılar. Mert-Crespo’suz sağlıklı çıkamayan Fenerbahçe’yi defalarca hataya zorladılar. Akılcı futbollarıyla da bence Kadıköy’den hak ettikleri 1 puanla çıktılar.