Son Dakika | Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu! İlk hafta hakemlerine maç yok...
Süper Lig'de ikinci hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İlk hafta görev yapan hiçbir hakemin bu hafta görev almaması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ikinci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre; 20 Eylül Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İLK HAFTA HAKEMLERİNE MAÇ YOK
İlk hafta maç yöneten hiçbir hakeme bu hafta görev verilmedi
HAFTANIN PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDe:
18 EYLÜL CUMA:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)
19 EYLÜL CUMARTESİ:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)
20 EYLÜL PAZAR:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)
21 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)
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