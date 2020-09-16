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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu! İlk hafta hakemlerine maç yok...
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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu! İlk hafta hakemlerine maç yok...

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Son Dakika | Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu! İlk hafta hakemlerine maç yok...
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Süper Lig'de ikinci hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İlk hafta görev yapan hiçbir hakemin bu hafta görev almaması dikkat çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ikinci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 20 Eylül Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İLK HAFTA HAKEMLERİNE MAÇ YOK

İlk hafta maç yöneten hiçbir hakeme bu hafta görev verilmedi

HAFTANIN PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDe:

18 EYLÜL CUMA:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) (CÜNEYT ÇAKIR)

19 EYLÜL CUMARTESİ:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (VOLKAN BAYARSLAN)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) (ERKAN ÖZDAMAR)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) (HALİL UMUT MELER)

20 EYLÜL PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) (SERKAN TOKAT)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) (SUAT ARSLANBOĞA)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) (ALPER ULUSOY)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) (ATİLLA KARAOĞLAN)

21 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker) (ÜMİT ÖZTÜRK)

Son Dakika | Süper Ligde 2. hafta hakemleri belli oldu İlk hafta hakemlerine maç yok...

 

Son Dakika | Süper Ligde 2. hafta hakemleri belli oldu İlk hafta hakemlerine maç yok...

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