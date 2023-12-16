Son dakika: Süper Lig'de hakemler maçlara çıkacak mı? Büyükekşi ile hakemler arasındaki görüşmeden karar çıktı!

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrası süresiz ertelenen liglerin 19 Aralık'ta oynanmaya başlanacağı açıklanırken hakemler nihai kararını verdi.

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında hakemler maçlara çıkmama kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve hakemler arasında bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleşti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

TRT Spor'un haberine göre; toplantıdan çıkan karar ise hakemlerin hafta içi oynanacak maçlara çıkması yönünde. Bugün içerisinde yazılı bir açıklama yapılarak toplantıda alınan kararların detayları açıklanacak.

Ayrıca bu hafta sonu hakemler için yapılması planlanan ve ailelerinin de katılacağı söylenen kamp/seminer ise iptal edildi.

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MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLADI

A Spor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Ankara'da oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaşananlar Türk futbolunun en büyük skandalları arasındaki yerini almıştı.

Son düdüğün ardından koşarak sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Aldığı darbe sonrası yere yığılan FIFA kokartlı hakem, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmelenmişti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Meler, tedavisinin 3. gününde taburcu edilmiş ve İzmir'de bulunan ailesinin yanına geçmişti.

Faruk Koca ise 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı’nın 52/2’nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

Kurul ayrıca Ankaragücü’ne de kendi sahasındaki 5 resmi maçı seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verdi.