Son dakika: Süper Lig'de hakemler açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Geçen hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi.
14. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:
YARIN:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)
27 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)
28 KASIM PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)
29 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)
DERBİNİN HAKEMİNE MAÇ YOK, VAR'INA VAR
Geçen hafta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi. Derbide VAR hakemi olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu ise maç aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına Halil Umut Meler damgası! Kaderi değiştiren karar...
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği Dinamo Kiev-Bayern Münih maçına damga vurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meler, Devler Ligi'nde de tepkilerin odağındaydı.
ALİ ŞANSALAN'A 5 HAFTA SONRA MAÇ VERİLDİ
Son olarak 17 Ekim'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Ali Şansalan ise o tarihten sonra ilk kez bir Süper Lig maçına atandı. Şansalan geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de bir maçta görev almıştı.