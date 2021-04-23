Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri! Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında

Süper Lig'in 37. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, bu haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçına da atandı.



Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

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