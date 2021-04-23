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GeriFutbol Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri! Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında
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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri! Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında

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Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri! Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçına atandı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, bu haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçına da atandı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında

 

Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında

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