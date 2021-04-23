Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri! Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçında
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçına atandı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.
Süper Lig'in 37. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, bu haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçına da atandı.
Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...