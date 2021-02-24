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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı...

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Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı...
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

26 Şubat Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı...

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