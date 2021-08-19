MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Hüseyin Göçek ve Galatasaray...
GeriFutbol Son dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Hüseyin Göçek ve Galatasaray...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Hüseyin Göçek ve Galatasaray...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Hüseyin Göçek ve Galatasaray...

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Hüseyin Göçek, 2 yıl 9 ay sonra ilk kez bir Galatasaray maçı yönetecek. Hüseyin Göçek son olarak 23 Kasım 2018'de 1-1 biten Galatasaray-Konyaspor maçını yönetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi