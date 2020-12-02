Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi...
2020-2021 Sezonu Süper Lig 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.
11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar
Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa
Yeni Malatyaspor-Başakşehir: Cüneyt Çakır
Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus
Konyaspor - Erzurumspor: Halis Özkahya
Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk
Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler
DERBİNİN HAKEMİNE MAÇ YOK
MHK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.
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