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Haber Giriş: 02.12.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi...

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Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi...
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.

11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa

Yeni Malatyaspor-Başakşehir: Cüneyt Çakır

Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus

Konyaspor - Erzurumspor: Halis Özkahya

Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk

Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

DERBİNİN HAKEMİNE MAÇ YOK

MHK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.

Son Dakika | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Derbinin hakemi...

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