Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi...

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.

11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa

Yeni Malatyaspor-Başakşehir: Cüneyt Çakır

Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Gençlerbirliği - Alanyaspor: Fırat Aydınus

Konyaspor - Erzurumspor: Halis Özkahya

Karagümrük - Rizespor: Ümit Öztürk

Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

DERBİNİN HAKEMİNE MAÇ YOK

MHK, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, maçın VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen ve AVAR Hakemi Zorbay Küçük'e bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç vermedi.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...