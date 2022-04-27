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Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır sonrası sahalara dönüyorlar...

#TFF#Süper Lig#Hakem
Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Cüneyt Çakır sonrası sahalara dönüyorlar...

Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yeni MHK sonrası Cüneyt Çakır'ın ardından Süper Lig'e dönen hakemler netleşiyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK'de Sabri Çelik döneminin başlamasıyla birlikte geçtiğimiz hafta Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'e geri dönmesinin ardından bu hafta Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e Süper Lig maçı atandı.

6 HAKEME MAÇ YOK

Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ise bu hafta da Süper Lig maçı verilmedi. 

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METE KALKAVAN 1. LİG'DE DÜDÜK ÇALACAK

Meslektaşları hakkında alınan tarihi kararı protesto eden Mete Kalkavan, Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kocaelispor mücadelesinde görevlendirilirken, Mert Güzenge Altaş Denizlispor - Gençlerbirliği müsabakasında düdük çalacak. Eyüpspor - İstanbulspor'un karşılaşmasının hakemi ise Ümit Öztürk.

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İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Trabzonspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
Galatasaray - Sivasspor: Kadir Sağlam
Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
Konyaspor - Karagümrük: Arda Kardeşler
Kasımpaşa - Başakşehir: Alper Ulusoy
Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Göztepe - Rizespor: Volkan Bayarslan

Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Cüneyt Çakır sonrası sahalara dönüyorlar...

Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Cüneyt Çakır sonrası sahalara dönüyorlar...

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#TFF#Süper Lig#Hakem

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