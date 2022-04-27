Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır sonrası sahalara dönüyorlar...

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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK'de Sabri Çelik döneminin başlamasıyla birlikte geçtiğimiz hafta Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'e geri dönmesinin ardından bu hafta Alper Ulusoy ve Abdülkadir Bitigen'e Süper Lig maçı atandı.

6 HAKEME MAÇ YOK

Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ise bu hafta da Süper Lig maçı verilmedi.

METE KALKAVAN 1. LİG'DE DÜDÜK ÇALACAK

Meslektaşları hakkında alınan tarihi kararı protesto eden Mete Kalkavan, Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kocaelispor mücadelesinde görevlendirilirken, Mert Güzenge Altaş Denizlispor - Gençlerbirliği müsabakasında düdük çalacak. Eyüpspor - İstanbulspor'un karşılaşmasının hakemi ise Ümit Öztürk.

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İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Trabzonspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

Galatasaray - Sivasspor: Kadir Sağlam

Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

Konyaspor - Karagümrük: Arda Kardeşler

Kasımpaşa - Başakşehir: Alper Ulusoy

Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Göztepe - Rizespor: Volkan Bayarslan