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Son Dakika: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakem#Ali Palabıyık
Son Dakika: Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Ali Palabıyık...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 15:39

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftada oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. MHK'nın Ali Palabıyık kararı da ortaya çıktı.

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Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.

Galatasaray - Alanyaspor maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

28 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar

14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 Ekim Pazartesi

20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge

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#Süper Lig#Hakem#Ali Palabıyık

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