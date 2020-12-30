Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya
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