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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

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Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

Son Dakika | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

Son Dakika | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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