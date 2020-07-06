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Futbol
Haber Giriş: 06.07.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

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Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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Süper Lig'de 31. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu isimler:

7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 Medipol Başakşehir - Abdulkadir Bitigen

8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Son Dakika | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

 

Son Dakika | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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