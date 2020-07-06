Son Dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 31. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu isimler:
7 Temmuz Salı
18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
21.00 Medipol Başakşehir - Abdulkadir Bitigen
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle