Son Dakika | Süper Lig'de gözler bu maçta! Kritik hafta...
Milli aranın sona ermesinin ardından gözler Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürüne çevrildi. Beşiktaş arka arkaya iki derbiye çıkarken, Galatasaray bir haftayı bay geçecek. Fenerbahçe ise perdeyi Gençlerbirliği mücadelesiyle açacak.
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren oynanacak 10 karşılaşma ile başlayacak. Gözler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 hafta boyunca oynayacağı birbirinden kritik maçlara çevrildi.
Aytemiz Alanyaspor ile birlikte 17 puana sahip olan ikinci sıradaki Fenerbahçe, Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş ise aynı gün saat 19.00'da Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
HAFTAYI GALATASARAY KAPATIYOR
Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Pazartesi günü 19.30'da sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
Sarı kırmızılılar ayrıca Süper Lig'in 12. haftasını bay geçecek.
BEŞİKTAŞ ARKA ARKAYA İKİ DERBİYE ÇIKACAK
Öte yandan Süper Lig'de 10 puan ile 11. sırada bulunan Beşiktaş, arka arkaya iki derbide boy gösterecek. Bu hafta sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar, 10. haftada ise Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de önümüzdeki 5 müsabakası şu şekilde:
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sıradaki 5 maçı
9. Hafta: Gençlerbirliği vs. Fenerbahçe
10. Hafta: Fenerbahçe vs. Beşiktaş
11. Hafta: Denizlispor vs. Fenerbahçe
12. Hafta: Fenerbahçe vs. Yeni Malatya
13. Hafta: Gaziantep FK vs. Fenerbahçe
Galatasaray'ın Süper Lig'de sıradaki 5 maçı
9. Hafta: Galatasaray vs. Kayserispor
10. Hafta: Çaykur Rizespor vs. Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray vs. Hatayspor
13. Hafta: Karagümrük vs. Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray vs. Göztepe
Beşiktaş'ın Süper Lig'de sıradaki 5 maçı
9. Hafta: Beşiktaş vs. Başakşehir
10. Hafta: Fenerbahçe vs. Beşiktaş
11. Hafta: Beşiktaş vs. Kasımpaşa
12. Hafta: Alanyaspor vs. Beşiktaş
13. Hafta: Beşiktaş vs. BB Erzurumspor
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