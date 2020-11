Son Dakika | Süper Lig'de gözler bu maçta! Kritik hafta...

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren oynanacak 10 karşılaşma ile başlayacak. Gözler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 hafta boyunca oynayacağı birbirinden kritik maçlara çevrildi.

Aytemiz Alanyaspor ile birlikte 17 puana sahip olan ikinci sıradaki Fenerbahçe, Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş ise aynı gün saat 19.00'da Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

HAFTAYI GALATASARAY KAPATIYOR

Haftanın kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, Pazartesi günü 19.30'da sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Sarı kırmızılılar ayrıca Süper Lig'in 12. haftasını bay geçecek.

BEŞİKTAŞ ARKA ARKAYA İKİ DERBİYE ÇIKACAK

Öte yandan Süper Lig'de 10 puan ile 11. sırada bulunan Beşiktaş, arka arkaya iki derbide boy gösterecek. Bu hafta sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar, 10. haftada ise Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de önümüzdeki 5 müsabakası şu şekilde:

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sıradaki 5 maçı

9. Hafta: Gençlerbirliği vs. Fenerbahçe

10. Hafta: Fenerbahçe vs. Beşiktaş

11. Hafta: Denizlispor vs. Fenerbahçe

12. Hafta: Fenerbahçe vs. Yeni Malatya

13. Hafta: Gaziantep FK vs. Fenerbahçe

Galatasaray'ın Süper Lig'de sıradaki 5 maçı



9. Hafta: Galatasaray vs. Kayserispor

10. Hafta: Çaykur Rizespor vs. Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray vs. Hatayspor

13. Hafta: Karagümrük vs. Galatasaray

14. Hafta: Galatasaray vs. Göztepe

Beşiktaş'ın Süper Lig'de sıradaki 5 maçı

9. Hafta: Beşiktaş vs. Başakşehir

10. Hafta: Fenerbahçe vs. Beşiktaş

11. Hafta: Beşiktaş vs. Kasımpaşa

12. Hafta: Alanyaspor vs. Beşiktaş

13. Hafta: Beşiktaş vs. BB Erzurumspor