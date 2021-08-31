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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Süper Lig'de Franck Ribery sürprizi! Menajerler önerdi ancak...

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Son Dakika: Süper Lig'de Franck Ribery sürprizi! Menajerler önerdi ancak...

Son dakika haberi... Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Franck Ribery sürprizi yaşandı. Menajerler, 38 yaşındaki yıldızı Fatih Karagümrük'e önerdi.

Spor Arena Dış Haber - Fiorentina ile olan sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Franck Ribery'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sport Italia'nın muhabiri Gianluigi Longari'nin aktardığı bilgiye göre 38 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e önerildi. Ancak Fatih Karagümrük'ün bazı oyuncuların satışını gerçekleştirmeden bu transferi yapamayacağı ifade edildi.

Kariyerinde Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina gibi kulüplerin formasını giyen 38 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, son 2 sezonu İtalya Serie A'da geçirmişti.

Son Dakika: Süper Ligde Franck Ribery sürprizi Menajerler önerdi ancak...

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