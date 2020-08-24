Son Dakika | Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi açıklandı!
Süper Lig'de yeni sezonun kura çekimi çarşamba günü saat 21:00'de Riva'da gerçekleştirilecek.
2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.
Süper Lig'de fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü 21:00'de yapılacak. TFF 1. Lig'de kura çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
Fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.
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