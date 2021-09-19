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Son Dakika: Süper Lig'de Emre Belözoğlu sürprizi! Takım galibiyet alamayınca...

#Emre Belözoğlu#Çaykur Rizespor#Bülent Uygun
Son Dakika: Süper Ligde Emre Belözoğlu sürprizi Takım galibiyet alamayınca...

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'la yola devam edeceğini açıklamasına karşın Adana Demirspor'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası 50 yaşındaki teknik adamın biletini kesti. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü adaylarından ilk sırada ise Emre Belözoğlu'nun yer aldığı öne sürüldü.

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Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve oynadığı 5 maçta galibiyet alamayıp 4 kez sahadan mağlup ayrılan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun'un koltuğu ciddi şekilde sallanıyor.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bülent Uygun'la yolların ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanlasa da, gündeme sürpriz bir teknik direktör geldi.

Çaykur Rizespor hafta içi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Bülent Uygun'a tam destek vermiş ve yola devam edeceklerini ifade etmişti.

Son Dakika: Çaykur Rizespordan Bülent Uygun açıklaması

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İDDİALAR YALANLANMIŞTI

Yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında kulübümüzün teknik direktör arayışı içinde olduğu ve bazı isimlerle görüşüldüğü hatta daha da ileri gidilerek anlaşma sağlandığı iddia edilmektedir. Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır" ifadelerine yer verilmişti.

Son Dakika: Süper Ligde Emre Belözoğlu sürprizi Takım galibiyet alamayınca...

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BELÖZOĞLU İÇİN GÖKHAN GÖNÜL DEVREDE

Yaşanan bu gelişmeye rağmen teknik direktör arayışlarına başlayan Çaykur Rizespor'da listenin ilk sırasında Emre Belözoğlu'nun adı yazıldı.

Son olarak Adana Demirspor'a 3-1 yenilerek kötü gidişatını sürdüren Karadeniz ekibinin, genç çalıştırıcı ile resmi olarak temas kurduğu öne sürüldü. Rizespor'un, tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ü de devreye sokarak Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmeye çalıştığı iddia edildi.

Son Dakika: Süper Ligde Emre Belözoğlu sürprizi Takım galibiyet alamayınca...

Karadeniz ekibinin Emre Belözoğlu'nu ikna edememesi durumunda alternatif isimler olarak Samet Aybaba, Çağdaş Atan, Mesut Bakkal'ı belirlediği kaydedildi.

BURSASPOR'U REDDETTİ, GÖZTEPE OLMADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve ismi birçok dedikoduya karışan Emre Belözoğlu, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un ilgilendiği Belözoğlu yeşil-beyazlı ekibi reddetmişti.

Adı Süper Lig ekibi Göztepe'yle de anılan genç futbol adamı, İzmir temsilcisiyle anlaşma sağlayamamıştı.

Son dakika: Emre Belözoğlu için sürpriz iddia Süper Lige geri dönüyor, Başakşehir derken...

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BÜLENT UYGUN'UN RİZESPOR KARNESİ

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Geçtiğimiz sezonun ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Bülent Uygun geçen sezon 13, bu sezon ise takımıyla 5 maça çıktı.

50 yaşındaki teknik direktör bu sezon 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, geçen sezon ise 6 galibiyet alarak takımını ligde tutmayı sağlamıştı.

İşte bu sezon Bülent Uygun'un maçları;

Beşiktaş 3 - 0 Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük

Antalyaspor 3 - 2 Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor 0 - 2 Hatayspor

Adana Demirspor 3 - 1 Çaykur Rizespor

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#Emre Belözoğlu#Çaykur Rizespor#Bülent Uygun