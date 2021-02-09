Son Dakika: Süper Lig'de derbi sonrası işler değişti! Şampiyonluk ihtimali...

SPOR ARENA - Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken şampiyonluk için kıyasıya bir yarışa girildi. 48'er puanda yer alan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi gol averajı ayırıyor.

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor da zirveye yaklaşmış durumda. Avrupa liglerindeki takım performanslarını inceleyen ve sezon sonu için tahminler yapan Euro Club Index, 21 takımlı ligimizde şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminini güncelledi.

28 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi mağlup ederek haftayı lider kapatmıştı. Konyaspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen hata yapmayan Beşiktaş de puanını 48'e getirip rakipleriyle durumu eşitledi. Bu üç takım, 1992/93 sezonunun 20. haftasından sonra ilk kez ligin ikinci yarısının herhangi bir haftasını aynı puanda tamamladı.

TRABZONSPOR FARKI ERİTİYOR

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada en uzun puan serisi yakalayan, namağlup devam eden seride en çok puan toplayan ve üst üste en çok kazanan takımların başında yer alıyor.

Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ligde son 8 maçını da kayıpsız tamamlayan ve zirveyle farkı 6’ya indiren Trabzonspor, yenilgisiz devam eden serisinde en çok puan toplayan takım oldu.

DERBİ SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

Avrupa liglerindeki takım performanslarını inceleyen ve liglerin sonuna dair geliştirilen bir algoritma ile şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Süper Lig için de tahminlerini güncelledi.

İşte Euro Club Index'in sezon sonu Süper Lig sıralama tahmini

1- Galatasaray / Tahmini puan: 81 / Şampiyonluk yüzdesi: %39.2

2- Beşiktaş / Tahmini puan: 81 / Şampiyonluk yüzdesi: %33.6

3- Fenerbahçe / Tahmini puan: 78 / Şampiyonluk yüzdesi: %20.5

4- Trabzonspor / Tahmini puan: 74 / Şampiyonluk yüzdesi: %5.3

5- Alanyaspor / Tahmini puan: 67 / Şampiyonluk yüzdesi: %1.2

6- Hatayspor / Tahmini puan: 61 / Şampiyonluk yüzdesi: %0.1

7- Gaziantep FK / Tahmini puan: 60 / Şampiyonluk yüzdesi: %0.1

8- Fatih Karagümrük / Tahmini puan: 60 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

9- Antalyaspor / Tahmini puan: 55 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

10- Sivasspor / Tahmini puan: 51 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

11- Başakşehir / Tahmini puan: 51 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

12- Yeni Malatyaspor / Tahmini puan: 50 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

13- Göztepe / Tahmini puan: 46 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

14- Konyaspor / Tahmini puan: 45 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

15- Çaykur Rizespor / Tahmini puan: 45 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

16- Kasımpaşa / Tahmini puan: 45 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

17- Kayserispor / Tahmini puan: 42 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

18- BB Erzurumspor / Tahmini puan: 39 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

19- Gençlerbirliği / Tahmini puan: 38 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

20- Ankaragücü / Tahmini puan: 34 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

21- Denizlispor / Tahmini puan: 34 / Şampiyonluk yüzdesi: %0

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