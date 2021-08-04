Son Dakika: Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Falcao Galatasaray'dan ayrılıp ezeli rakibe...

Spor Arena Dış Haber - 2 sezon önce transfer olmasına karşın istenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'yla ilgili Süper Lig'de dengeleri değiştirecek iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Falcao ile birlikte Feghouli'yle yollarını ayıracaklarını, ayrılığın nedeninin ise iki yıldızın aldığı yüksek ücret olduğunu söylemişti.

Burak Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Falcao'nun ülkesi Kolombiya'da çok ciddi bir haber yer aldı. Kolombiya'da yayın yapan BLU Radio'da açıklamalarda bulunan gazeteci Nelson Ascencio, 35 yaşındaki golcüyle Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın ilgilendiğini öne sürdü.

"BARCELONA'DAN REAL MADRID'E GİTMİŞ GİBİ"

Ascencio, Beşiktaş'ın forvet transferinde ana adayının Falcao olduğunu ancak Galatasaray ile Beşiktaş'ın ezeli rakip olması nedeniyle transferin karmaşık bir halde olduğunu ifade etti. Ascencio, "Falcao'nun çitin öbür tarafına geçmesi aslında çok zor. Sanki Barcelona'dan Real Madrid'e gitmiş gibi" diyerek transferin zorluğunu vurguladı.

"İKONİK TAKIMLARDA OYNAMAYA ALIŞKIN"

Kolombiyalı gazeteci, Falcao ile İspanyol ekibi Mallorca'nın da ilgilendiğini belirtti ve "Falcao ikonik takımlarda futbol oynamaya alışkın. Uluslararası düzeyde hedefleri olan takımlarda oynamak öncelikli tercihi" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: BİR AN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI BEKLİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnston maçından önce yaptığı açıklamada Falcao ile Feghouli'nin ayrılığını futbolun içinde olan doğal bir durum olarak kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Terim yaptığı açıklamada, "Başkanımızın, kulübümüzün yeni model yapılanmasında söylediği bir söz var. Yüksek ücretlerin karşılanamayacağı gibi bir ifadesi var. Bu doğrultuda bir takım kararlar almak durumunda kaldığını aktardı sayın başkan. Falcao ve Feghouli, bu kulübe hizmet etmiş oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal kabul etmemiz lazım. Biz kulüp olarak Florya’da son yıllarda ayrılan oyuncularımıza çok güzel şekilde veda ettik. Nagatomo, Onyekuru ve Belhanda’nın ayrılışları buna örnek olarak gösterilebilir. Gelirken karşılamayacağız giderken yolcu edeceğiz. İyi anılmak istiyorsanız buna önem vermeniz gerekiyor. Başkanımız işin ekonomik kısmından bağımsız olarak böyle bir şey söyledi. İnşallah iki tarafın adına yakışır bir çözüm bulunur ve bu konu sona erer" şeklinde konuştu.

Galatasaray formasıyla 2 sezonda sadece 41 maça çıkabilen Radamel Falcao, buna karşın 20 gol atıp 3 de asist yapmıştı.