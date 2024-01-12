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Son dakika: Süper Lig'de bir ilk! TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni resmen açıkladı...

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 11:12

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.

20 SÜPER LİG STADYUMUNDA ALTYAPI KURULUMLARI TAMAMLANDI

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

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Son dakika: Süper Ligde bir ilk TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemini resmen açıkladı...


3 DAKİKAYI BULAN UYGULAMA SÜRESİ SANİYELERE İNDİRİLECEK

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

Son dakika: Süper Ligde bir ilk TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemini resmen açıkladı...



TÜRK TELEKOM'DAN TEKNOLOJİK ALTYAPI DESTEĞİ

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor."

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#TFF#Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi#Süper Lig

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